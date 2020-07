Di Marzio: “Lautaro Martinez, fine clausola non cambia....

Di Marzio: “Lautaro Martinez, fine clausola non cambia. Inter-Barcellona…”

Su Lautaro Martinez, conteso dal Barcellona, l’Inter sta arrivando indenne alla fine del periodo di clausola rescissoria (scade domani). Gianluca Di Marzio, però, dopo aver parlato degli acquisti (vedi articolo) non esclude nuovi tentativi dei catalani.

ANCORA CEDIBILE – Gianluca Di Marzio analizza la posizione di Lautaro Martinez, a poche ore dalla scadenza della clausola: «Non cambia assolutamente nulla. Nel senso: anche dopo la clausola il Barcellona proverà, nelle settimane prossime, a trovare un accordo con l’Inter sempre se il giocatore spingerà per andare. Cioè: sarà fondamentale non solo la volontà del giocatore, ma la forza che il giocatore metterà nelle prossime settimane sul suo tentativo di andare o meno al Barcellona. Sempre che il Barcellona arrivi a una cifra molto molto alta. Io non metto la mano sul fuoco, oggi, che a prescindere dalla clausola Lautaro Martinez inizi la stagione con l’Inter l’anno prossimo».