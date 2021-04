Di Marzio: «Lautaro Martinez, il cambio di agente non preoccupa l’Inter»

Secondo quanto sostiene Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato – negli studi di “Sky Sport”, il cambio di agente di Lautaro Martinez non preoccuperebbe l’Inter in vista del rinnovo contrattuale del giocatore.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – Nonostante il cambio di agente, l’Inter non è preoccupata riguardo al raggiungimento di un accordo per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez. A sostenerlo è Gianluca Di Marzio: «Lautaro ha cambiato agente, questo può voler dire qualcosa, ma anche non voler dire nulla. Di base c’è quello che era già stato discusso con il precedente agente. Ora bisogna vedere se ci saranno delle richieste differenti, ma non credo che questo cambio preoccupi moltissimo l’Inter. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno e si farà un ulteriore passo verso l’accordo».