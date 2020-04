Di Marzio: “Lautaro Martinez al Barcellona? Griezmann all’Inter no, 3 nomi”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L’esperto di mercato, rispondendo su “SkySportsNews”, ha escluso l’inserimento di Griezmann nell’eventuale operazione con l’Inter

LA SITUAZIONE – Così Gianluca Di Marzio su Lautaro Martinez: «Ha una clausola rescissoria, ma il Barcellona non vuole pagare quella cifra cash. Quindi stanno parlando per trovare un accordo, ma non è ancora stato trovato. L’accordo includerebbe una parte cash e una parte giocatori, come Nelson Semedo, Junior Firpo e Arturo Vidal. Non Antoine Griezmann perché ha un ingaggio molto molto alto. I contatti sono in corso e il Barcellona deciderà nei prossimi giorni se tornare alla carica e trovare una soluzione. L’Inter e il Barcellona stanno parlando, non tutti i giorni ma nelle ultime settimane».

