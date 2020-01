Di Marzio: “Kumbulla va al Napoli, accordo con il Verona”. Niente Inter

Condividi questo articolo

Kumbulla non andrà più all’Inter, ma probabilmente sarà un nuovo giocatore del Napoli. Ecco come Gianluca Di Marzio ha aperto “Calciomercato – L’Originale”, parlando di un nuovo colpo per i partenopei dal Verona.

ASSE NAPOLI-VERONA – Così Gianluca Di Marzio, che esclude un obiettivo per l’Inter: «Continua la rivoluzione del Napoli, dopo Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il Napoli sta insistendo per Andrea Petagna dalla SPAL. Ventuno milioni di euro l’offerta, sui diciotto più bonus si potrebbe chiudere adesso per giugno. Potrebbe prenderlo ora, lasciandolo alla SPAL per la fine della stagione. È una cosa che la SPAL vuole, per averlo nella corsa per la salvezza. Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per Marash Kumbulla, venti milioni sempre più bonus. Nei prossimi giorni il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, incontrerà il giocatore per spiegare il progetto tecnico ed economico. Spera che sia diverso dal precedente di Sofyan Amrabat, che non ha accettato a differenza di Kumbulla».