Di Marzio: “Kumbulla-Lazio, offerta seria al Verona. Rilancio Inter…”

Kumbulla sembra ormai destinato alla Lazio, dopo un incontro fra la dirigenza biancoceleste e il Verona. Di Marzio ha come al solito notizie di mercato nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”: ecco come si è espresso il giornalista sull’ormai ex obiettivo Inter.

AFFARE CHE SFUMA – Così Gianluca Di Marzio su Marash Kumbulla: «A Villa San Sebastiano sono arrivati, come avevamo annunciato anche ieri, i dirigenti del Verona al gran completo con il presidente Maurizio Setti. C’è anche il direttore sportivo Tony D’Amico, l’incontro è durato qualcosa come tre ore e mezza-quattro con Claudio Lotito e Igli Tare. Su Kumbulla c’era in maniera molto forte l’Inter fino a qualche giorno fa, che aveva offerto venticinque milioni più tre di bonus. Però la Lazio, con l’incontro di oggi e l’ottimo rapporto fra i due presidenti, ha fatto uno scatto importante. Intanto ha l’accordo con il giocatore, cinque anni a un milione e mezzo, ma ha fatto un’offerta seria al Verona. Dovrebbe essere pacchetto completo fra cifra, bonus e giocatori, per circa ventisei milioni. Non è stato chiuso nulla, il Verona vuole la cifra più alta, però si va verso questa direzione. Si va verso il colpo Kumbulla per la Lazio, a meno di altri rilanci dell’Inter o di altre».