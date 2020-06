Di Marzio: “Kumbulla-Lazio bloccata, l’Inter c’è. Il Verona tiene sul prezzo”

Kumbulla all’Inter è ancora possibile, visto che la Lazio non è ancora riuscita a chiudere col Verona. Gianluca Di Marzio, oggi che non ci sono partite di Serie A, dà la priorità al mercato: questo il suo annuncio nel corso della trasmissione “Sky Calcio Show – L’Originale”.

ANCORA IN CORSA – Gianluca Di Marzio non esclude nuovi ribaltoni: «Marash Kumbulla è un’operazione in questo momento un po’ bloccata (con la Lazio, ndr). Devo dire che il Verona sta tenendo alto sul prezzo. La Lazio ha offerto soldi e un giocatore, per una valutazione di ventisei-ventisette milioni di euro complessivi, il Verona dice che non è abbastanza. Sa che è un giocatore di valore, c’è l’Inter e c’era anche la Juventus. Vuole arrivare a una valutazione ancora più alta».