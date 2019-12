Di Marzio: “Kulusevski, incertezza Inter-Atalanta e Juventus ci prova! Mertens…”

L’Inter si prepara al mercato di gennaio, durante il quale vorrebbe portare a termine almeno due colpi. Gianluca Di Marzio, direttamente dagli studi di “Sky Sport 24”, fa il punto su uno dei primissimi obiettivi nerazzurri, vale a dire Kulusevski (vedi articolo). Aggiornamenti anche su altri due potenziali colpi futuri. Di seguito le sue dichiarazioni

OSTACOLO – L’Inter ha sempre Dejan Kulusevski come primo obiettivo, ma il Parma si mette di trasverso: «Il primo obiettivo dell’Inter? In realtà sono due: un esterno sinistro e un centrocampista. Il primo sarebbe Kulusevski, però il Parma anche nelle ultime ore ha ribadito di non essere intenzionato, a meno di un indennizzo importante, a dare l’ok per la partenza dello svedese. Nonostante abbia solo il prestito del giocatore».

RAPPORTI FORTI E INSERIMENTI – L’Inter prova però a sfruttare gli ottimi rapporti con l’Atalanta, proprietaria del cartellino: «Inter e Atalanta si sono incontrate due pomeriggi fa per cercare di darsi la mano e dire “ok, non si fa ora ma visti i rapporti forti dateci la priorità a 35 milioni più qualche bonus”. L’Atalanta da parte sua risponde “però se a gennaio arriva un club che ne offre 40 che facciamo?”. Dunque si sono lasciati con questo alone di incertezza, anche se l’Inter rimane favorita. Visto che Inter e Juventus si fanno sempre i dispetti, anche Fabio Paratici ha fatto le sue telefonate per provare a inserirsi e a beffare l’Inter».

POCO CONVINTO – Il club nerazzurro ha dimostrato interesse anche per un gioiello del Napoli: «Dries Mertens ha una proposta dal Borussia Dortmund, che cerca un attaccante. Mertens in cuor suo spera di poter rinnovare con il Napoli. Qualora non ci fossero margini, il belga non è convinto di giocare con un’altra squadra italiana e sappiamo che l’Inter se n’era interessata. Nel suo cuore dice o Napoli o vado all’estero».

DIETRO LE QUINTE – Infine, il punto della situazione su un obiettivo condiviso con il Napoli: «Sofyan Amrabat? Gli accordi tra Verona e Napoli sono stati raggiunti ma lui nicchia un po’. Prima di tutto perché ha fatto delle specifiche richieste al Napoli e poi perché l’Inter soffia sulle spalle e sembra dirgli “aspetta che ti prendiamo a giugno”. Quindi ci sara da capire nelle prossime ore cosa deciderà di fare il marocchino».