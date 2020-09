Di Marzio: “Kolarov-Inter, Ã¨ fatta! Ecco cifre e data delle visite mediche”

Di Marzio: “Kolarov-Inter, è fatta! Ecco cifre e data delle visite mediche”

Gianluca Di Marzio

Aleksandar Kolarov sarà un giocatore dell’Inter! Ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. I nerazzurri e la Roma hanno trovato l’accordo totale: ecco le cifre e la data delle visite mediche del serbo.

IN ARRIVO – Aleksandar Kolarov vestirà presto la maglia dell’Inter. I nerazzurri e la Roma hanno trovato l’accordo definitivo per il passaggio a Milano dell’esterno: ai giallorossi andranno 1 milione di euro più 500.000 euro legati a bonus (i dettagli non sono ancora noti). A riportarlo è Gianluca Di Marzio tramite il suo account Twitter. Kolarov firmerà un contratto annuale con l’Inter, con un’opzione per un secondo anno di rinnovo. Attualmente il calciatore è impegnato con la Nazionale della Serbia, ma le visite mediche sono già prenotate. Sempre secondo Di Marzio, si terranno tra lunedì e martedì, al suo rientro dagli impegni con la Nazionale. Dopodiché, Kolarov firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente all’Inter. Un contratto che prevede un ingaggio da 3,5 milioni per l’esterno serbo. Ecco l’annuncio del giornalista di Sky Sport.