Di Marzio: «Kessie-Brozovic, Barcellona deve fare un primo passo. Poi…»

Gianluca Di Marzio ha parlato del discorso riguardante il possibile scambio Franck Kessie Marcelo Brozovic tra Barcellona e Inter (e non solo).

DEPAY-CORREA – Queste le parole da parte di Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda l’Inter, partendo dal discorso Memphis Depay–Joaquin Correa, sul mercato dei giocatori. «In particolare all’Inter con questi scossoni che arrivano dalla Spagna, queste indiscrezioni spagnole che riportano scambi vari col Barcellona – ha dichiarato il giornalista nel corso del suo podcast, Buongiorno calciomercato –. Devo dire che quello riportato ieri tra Depay e Correa non ha margini perché lo stesso agente di Depay è intervenuto a Sky dicendo: “Non ci sono negoziazioni, non ci sono possibilità per il giocatore di andare all’Inter”. In realtà, perché il giocatore si è promesso all’Atletico Madrid».

KESSIE-BROZOVIC – Di Marzio sul possibile scambio tra Kessie e Brozovic. «Mentre resta in ballo l’altro possibile scambio, ne abbiamo parlato anche nei scorsi giorni, quello tra Kessie e Brozovic. Kessie, che è un pallino dell’Inter da tanto tempo, e il Barcellona però deve fare sicuramente un primo passo, quello di dire a Kessie che non rientra nei piani del Barca, in modo da agevolare il passaggio di Kessie all’Inter e poi c’è da capire quale sarà, nel caso, la volontà anche di Brozovic».