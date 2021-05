Di Marzio: «Inzaghi, incontro con Lotito finito male. Sì all’Inter»

Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato e giornalista di “Sky Sport” – è intervenuto proprio negli studi della nota emittente televisiva per confermare il probabile arrivo di Simone Inzaghi all’Inter.

VERSO IL SÌ – Gianluca Di Marzio ha confermato ulteriormente le voci di Inzaghi all’Inter, raccontando anche quando e come sia arrivata la svolta: «Oggi da casa Inter è stata fatta una chiamata a Inzaghi per capire se ci fossero spiragli. A quel punto la società nerazzurra ha fatto un’offerta importante per due anni di contratto a 4 milioni di stagione. Inzaghi quindi ci ha ripensato, è stato convinto maggiormente da questa proposta. Ha parlato con Lotito chiedendogli tempo per decidere, ma è finito male l’incontro tra i due. A questo punto ha detto sì all’Inter. Questa sera, prima di cena, ci sarà una telefonata con i vertici nerazzurri per arrivare poi all’accordo».