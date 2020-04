Di Marzio: “Inter, zero contatti con l’Arsenal per...

Di Marzio: “Inter, zero contatti con l’Arsenal per Aubameyang! In futuro…”

Gianluca Di Marzio ha risposto ad alcune domande su “Sky Sports News”, sito britannico dell’emittente satellitare. L’esperto di mercato è stato interpellato anche su un possibile interesse dell’Inter per Aubameyang, attaccante dell’Arsenal

PISTA FREDDA – Gianluca Di Marzio risponde così: «No, l’Inter non è in contatto con l’Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang. Non ci sono contatti ufficiali in corso tra Inter e Arsenal. Anche se potrebbe essere un obiettivo nel futuro, non posso negarlo che sia un possibile obiettivo. Ma nessun contatto, nessun prezzo, nessun accordo».

Fonte: SkySports.com