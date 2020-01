Di Marzio: “Inter, settimana di Eriksen e Moses. Ecco quando arrivano”

L’esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Gianluca Di Marzio, ha parlato negli studi dell’emittente televisiva a pochi minuti dall’inizio delle partite delle 15. Focus ovviamente sul mercato dell’Inter. I nomi di Christian Eriksen e Victor Moses sono sempre più vicini.

BOTTI – L’Inter è vicinissima a chiudere tre colpi importantissimi: due dalla Premier League, Christian Eriksen e Olivier Giroud, e l’ultimo del Fenerbahce, Victor Moses. Il punto sulle trattative con l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: «È la settimana di Eriksen e Moses. Per il nigeriano c’è già l’accordo col Chelsea (proprietario del cartellino, ndr). Antonio Conte lo conosce benissimo e al Chelsea in due anni ha messo insieme 78 presenze e due gol. Per Eriksen è solo questione di tempo e di cifre. Il Tottenham ha fatto il prezzo, ora c’è il classico gioco delle parti. L’offerta dell’Inter è salita ma serve un altro piccolo sforzo, alla fine si chiuderà. Tra giovedì e venerdì il danese dovrebbe essere a Milano. Anche Olivier Giroud dovrebbe arrivare, c’è già l’accordo col calciatore ma la sua situazione potrebbe essere legata a quella di Matteo Politano».