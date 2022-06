Di Marzio: «Inter prima su Asllani, concorrenza anticipata! Una speranza»

Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha parlato delle possibili operazioni in entrata per l’Inter, in particolare a centrocampo, con Asllani sempre primo nella lista come vice Brozovic.

VICE BROZOVIC – Gianluca Di Marzio ha parlato del ruolo di vice Brozovic, con Asllani primo della lista dell’Inter: «La società si è mossa per prima per Asllani, ha anticipato la concorrenza e spera di chiudere in fretta. Il classe 2002 ha esordito il 6 febbraio in campionato e da lì in poi non è più uscito: 14 presenze e un gol, proprio contro i nerazzurri a San Siro».