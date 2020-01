Di Marzio: “Inter, porticina aperta per Eriksen! Solo conferme su Young”

Inter molto attiva in questa finestra di mercato. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, ha fatto il punto su Eriksen e Ashley Young dopo aver parlato di Politano (QUI) e Vidal (QUI)

ESTERNO E COLPO A CENTROCAMPO – Altri aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sul mercato nerazzurro: «Solo conferme sul nome di Ashley Young fatto ieri sera, manca che il Manchester United lo liberi. Il giocatore sta spingendo molto per farsi cedere in questa sessione di mercato, ha chiesto ai Red Devils di andare all’Inter. Adesso bisogna capire l’indennizzo che il Manchester United eventualmente chiederà all’Inter per completare l’operazione. Io una porticina su Christian Eriksen la terrei comunque sempre aperta. Avevamo detto che i nerazzurri hanno incontrato il Tottenham e gli agenti del giocatore. Ora diciamo che per prenderlo a gennaio ci vogliono 20 milioni. Molto dipenderà dal tipo di investimento che l’Inter dovrà fare nel caso in cui ricevesse dal Barcellona l’apertura per Arturo Vidal. Non credo che il budget per il mercato di gennaio sia infinito. A livello economico o uno o l’altro. Si tiene calda la soluzione Eriksen a prescindere da giugno anche in questa finestra di gennaio».