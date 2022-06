Di Marzio: «Inter, penso che un difensore sarà ceduto. Skriniar, fatto prezzo»

Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà per certa la partenza di un difensore in casa Inter, a prescindere dalle situazioni Kolarov e Ranocchia (in scadenza). Il giornalista indica il prezzo per Skriniar.

RICHIESTI – Gianluca Di Marzio ha parlato di incontro per Nikola Milenkovic oggi a Londra con il suo agente (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport aggiunge altri possibili scenari: «Io penso che la cessione di un difensore ci sarà. È vero che Andrea Ranocchia è in scadenza di contratto e non ha rinnovato, quindi comunque l’Inter un difensore lo deve prendere: Milenkovic potrebbe essere il sostituto di Ranocchia. Se poi formalizzerà col Torino l’offerta per Gleison Bremer è perché uscirà un difensore tra Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Bastoni sarebbe quello che la società non vuole sacrificare, ma Piero Ausilio nel viaggio a Londra di oggi ha cercato di capire quali siano le squadre interessate. Il PSG ha già mostrato il suo interesse per Skriniar, l’Inter ha risposto che vuole più di sessanta milioni».