Di Marzio: «Inter, nuovo nome per la difesa! Lazio apre a una formula»

L’Inter valuta un nuovo nome per la difesa e si tratta di un difensore del Chelsea, che i nerazzurri vorrebbero in prestito. La Lazio, invece, ha aperto a questa possibilità per Francesco Acerbi.

LE ULTIME IN DIFESA – L’Inter per la difesa pensa al prestito di un giovane difensore del Chelsea, ma i blues (a differenza di quanto riportato dai colleghi inglesi – vedi QUI), non aprono a questa possibilità: «L’Inter ha chiesto informazioni su Trevoh Chalobah, 23enne difensore centrale del Chelsea. I nerazzurri lo vorrebbero in prestito, ma gli inglesi, invece, valutano la cessione a titolo definitivo. In tal senso, invece, c’è stata una prima apertura della Lazio per il prestito di Acerbi».