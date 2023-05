Di Marzio: «Inter, in difesa due rinnovi! Ma servirà un giovane. Acerbi…»

Di Marzio fa il punto della situazione riguardo la difesa dell’Inter, per quanto riguarda rinnovi di contratto con i giocatori in scadenza ma non solo, anche sul futuro di Francesco Acerbi. L’esperto di mercato ne ha parlato in collegamento con gli studi di Sky Sport.

IN DIFESA – Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro della difesa dell’Inter tra rinnovi e prestiti: «Stefan De Vrij rinnoverà il suo contratto con l’Inter, ma sicuramente dal mercato servirà un altro giocatore giovane. Anche il rinnovo di Alessandro Bastoni è una priorità per la dirigenza dell’Inter, da formalizzare il più presto possibile. Il giocatore vuole rimanere. Poi c’è da capire il riscatto di Francesco Acerbi che ricordiamo non è di proprietà dell’Inter, ma della Lazio. I nerazzurri vogliono riscattarlo e con la conferma di Simone Inzaghi penso che soprattutto in quel caso diventi un’altra priorità».