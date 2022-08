Di Marzio: «Inter, il difensore in prestito! Tra i nomi non solo Acerbi»

All’Inter manca l’ultimo tassello per completare la rosa, ed è il difensore centrale vice Stefan de Vrij. Al suo posto non solo Francesco Acerbi e Manuel Akanji, ma la dirigenza dell’Inter a detta di Gianluca Di Marzio su Sky Sport, deve capire una cosa.

QUESTIONE DI BUDGET – Gianluca Di Marzio su Sky chiarisce la situazione legata al difensore dell’Inter, ma prima da capire una cosa: «Inter prenderà il difensore in prestito, tra le opzioni anche Tanganga oltre che Acerbi. Non è stata ancora presa una decisione sul budget da utilizzare per concretizzare l’operazione».