Di Marzio: “Inter, Barcellona su Lautaro Martinez o Neymar! Chiesa…”

Di Marzio è stato ospite in collegamento con “Casa Sky Sport”. Il giornalista, noto esperto di mercato, ha risposto a due domande che riguardano l’Inter sia in entrata (Chiesa e Castrovilli) che in uscita (Lautaro Martinez)

INTRECCI IN ATTACCO – Così Gianluca Di Marzio sul colpo in attacco del Barça: «O Lautaro Martinez o Neymar, non si scappa. Non credo che il Barcellona riuscirà a prenderli entrambi. Però sì, il Barcellona vuol prendere uno dei due a seconda delle dinamiche, di chi accetta la giusta contropartita. Perché è chiaro che arrivando o Neymar o Lautaro penso possa essere Antoine Griezmann l’indiziato ad andar via. Quindi lì bisogna capire se Griezmann accetta il PSG, se il PSG accetta Griezmann o se l’Inter accetta le contropartite che il Barcellona sta proponendo. Sono due binari che stanno procedendo parallelamente tra alti e bassi. Poi vedremo strada facendo se il Barcellona riuscirà a concludere una delle due operazioni»

COLPO MADE IN ITALY? – Di Marzio passa poi in casa viola: «Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa obiettivi di Inter e Juventus? Sì, è vero. Ma è vero anche che Rocco Commisso quando dice una cosa la mantiene. Rispetta sempre quello che dice, il suo pubblico, la sua società e la sua tifoseria. Ha detto che i pezzi migliori non verranno ceduti, lo disse l’anno scorso per Chiesa e in pochi gli abbiamo creduto. Ha ribadito questa linea. Poi, è chiaro, vedremo quello che succederà e che tipo di offerte eventualmente arriveranno. Difficile che la Fiorentina sacrifichi tutti e due sull’altare del mercato. Al massimo, dico io, uno dei due. Ma che vadano via sia Chiesa che Castrovilli, conoscendo anche come Commisso vuole investire nel calcio italiano, mi sembra improbabile»