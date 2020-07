Di Marzio: “Inter, Ansaldi è un tipo di esterno che piace tanto a Conte”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di “Sky Sport” ha parlato così delle mosse di mercato dei nerazzurri a pochi minuti da Inter-Torino

VECCHIA FIAMMA? – Un occhio al campo e uno al mercato per i nerazzurri di Antonio Conte. L’Inter sarà impegnata contro il Torino questa sera. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di “Sky Sport” ha fatto un nome nuovo per la fascia: «Cristian Ansaldi è uno di quegli esterni che piaccciono tantissimo ad Antonio Conte. Non sto dicendo che ci sia già una trattativa in piedi. Ma Conte gradisce molto quel tipo di profilo sull’esterno».