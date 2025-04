Di Marzio: «Inter, 2 in arrivo. Poi attaccante e difensore, i nomi!»

Di Marzio parla del prossimo mercato dell’Inter e parla di due arrivi, ma anche degli obiettivi di Marotta e Ausilio.

IDEE CHIARE – Gianluca Di Marzio, una volta terminata la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, ha parlato del mercato estivo della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista, grande esperto del settore, ha commentato in questo modo quelle che saranno le linee guida e i profili dell’Inter che verrà. Così a Sky Sport 24: «Mi aspetto profili giovani ma di qualità. Sucic già preso è molto forte. Luis Henrique dovrebbe arrivare dal Marsiglia ed è di grande qualità. Sicuramente arriverà un attaccante forte alla Lucca, Castro o Krstovic ma anche un difensore di livello. Non arriveranno ad esempio giocatori alla Palacios».

Luis Henrique-Inter, oltre la conferma di Di Marzio

AL LAVORO – Quanto a Luis Henrique, i nerazzurri, infatti, hanno messo nel proprio mirino il giocatore di Roberto De Zerbi. Dopo un girone di andata più che brillante, con sette gol e sei assist in Ligue 1, dal 2025 il suo rendimento si è abbassato, tanto da aver siglato solamente un gol e un assist nel nuovo anno, rispettivamente lo scorso 2 febbraio e il 29 marzo. Come già riportato qualche giorno, tra l’Inter e il calciatore brasiliano, 23 anni, l’accordo è già stato trovati. Manca adesso quello con il Marsiglia. Le due squadre hanno fretta di chiudere. Da un lato, l’Inter lo vorrebbe portare al Mondiale per Club che inizierà il 14 giugno; dall’altro, il Marsiglia ha l’intenzione di fare una cessione entro il 30 giugno per sistemare i conti.