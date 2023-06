Di Marzio: «Incontro Inter-Chelsea non solo per Lukaku. Koulbaly fattibile!»

L’Inter presto incontrerà il Chelsea per parlare chiaramente di Romelu Lukaku ma, come ribadito anche da Gianluca Di Marzio attraverso il podcast “Buongiorno calciomercato” disponibile da questa mattina su Spotify, ha parlato anche dell’interesse del club per Kalidou Koulibaly.

INCONTRO – Gianluca Di Marzio annuncia l’incontro tra l’Inter e il club inglese per parlare non solo dell’attaccante belga: «A fine settimana l’incontro tra Inter e Chelsea per parlare sicuramente del rinnovo di prestito di Romelu Lukaku, ma anche di Kalidou Koulibaly. Ci sono i margini per avere anche il prestito dell’ex difensore del Napoli, le condizioni ci sono. Da capire la questione ingaggio, dato che attualmente guadagna 9 milioni netti».