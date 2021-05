Di Marzio: «Hakimi via? A 60 milioni l’Inter non ci pensa! Aumento difficile»

Di Marzio riduce le voci su Hakimi in partenza dall’Inter. Il giornalista, in collegamento da Porto nel corso di “23” su Sky Sport, ritiene che l’offerta del PSG segnalata in serata (vedi articolo) non sia sufficiente e che un rialzo sia difficile.

NIENTE SCONTI – Simone Inzaghi stasera ha firmato il contratto con l’Inter (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, dopo questa notizia, spiega come si può arrivare a qualche cessione: «Bisogna capire con lui quale sarebbe il sacrificato meno difficile da accettare. Si sta parlando tantissimo del PSG su Achraf Hakimi: secondo le nostre verifiche ci sono anche Bayern Monaco e Chelsea. Ma a sessanta milioni l’Inter non ci pensa, neanche a sedersi. Che operazione sarebbe venderlo a sessanta quando l’hai pagato quarantacinque? Non avrebbe senso. Poi vediamo se aumenterà, ma mi sembra difficile in un momento come questo. Poi, se qualcuno arriva a fare queste offerte irrinunciabili, è chiaro che l’Inter deve avere questo attivo di novanta milioni finale. Ma, a sessanta milioni di euro, Hakimi dall’Inter non si muove».