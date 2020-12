Di Marzio: “Gomez all’Inter? Tatticamente sÃ¬. A livello economico…”

Di Marzio: “Gomez all’Inter? Tatticamente sì. A livello economico…”

Gomez potrebbe salutare l’Atalanta già nel corso del mercato di gennaio. Prima di Verona-Inter dagli studi di “Sky Sport”, Gianluca Di Marzio esperto di mercato ha parlato della possibilità di vedere l’argentino a Milano in maglia nerazzurra.

OPZIONE MERCATO – Gomez saluta l’Atalanta già a gennaio? Inter tra le squadre interessate, ne parla Gianluca Di Marzio su Sky prima di Verona-Inter: «L’Atalanta non vuole svalutare il calciatore nonostante i problemi che ci sono stati. Se l’Atalanta dovesse chiedere 7-8 o 10 milioni diventa difficile per il mercato in Italia considerando la sua età. Se invece l’Atalanta verrà in contro alle esigenze di Gomez evitando dunque di avere un giocatore inutilizzato in squadra. Tutto si deciderà da quella che sarà la decisione dell’Atalanta. Possibilità Inter? Se gioca come oggi con due giocatori alle spalle di Lukaku può essere una soluzione tattica chiaro il Papu Gomez potrebbe essere una soluzione. L’Inter comunque prima dovrà cedere giocatori come Christian Eriksen, Matìas Vecino…».