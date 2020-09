Di Marzio: “Godin-Cagliari, Giulini va a capire. Darmian, gli anni con l’Inter”

Godin al Cagliari è una delle principali notizie di oggi (vedi articolo). Gianluca Di Marzio conferma come l’uruguayano possa andare in rossoblù, anche se il presidente Giulini non ha ancora chiuso. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ribadisce che Darmian sarà dell’Inter.

CAMBIO IN DIFESA – Inter molto attiva sul fronte delle cessioni, con un acquisto “prenotato” in difesa. Secondo Gianluca Di Marzio l’operazione data per fatta nel pomeriggio non è proprio in dirittura d’arrivo, ma quasi: «Diego Godin, nonostante un ottimo finale di stagione, praticamente non rientra più nei piani di Antonio Conte. Se ne sta parlando, il Cagliari l’ha chiesto ufficialmente all’Inter: sta cercando il Cagliari e il presidente Tommaso Giulini di capire se l’operazione è fattibile come numeri. Da quello che ci risulta Godin guadagna cinque milioni e ottocentomila euro netti con l’Inter, quindi è un’operazione molto dispendiosa se non ci fosse un contributo dell’Inter. Lui ce l’ha per due anni il contratto. Ha promesso a Matteo Darmian di prenderlo, perché è andato un anno fa al Parma con la promessa che a fine anno sarebbe andato all’Inter. Ci sono quattro anni di contratto che aspettano Darmian, che deve essere inserito in organico».