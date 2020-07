Di Marzio: “Giroud, l’Inter qualche telefonata la fa ancora. Mandzukic…”

Giroud ma anche Mandzukic per l’Inter, come punta di riserva per dare il cambio a Lukaku. Di Marzio, in chiusura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, dopo aver parlato dell’inserimento del Milan su Tonali (vedi articolo) ha dato qualche notizia più incentrata sui nerazzurri.

OCCHI DAVANTI – Sull’Inter ora si pensa all’attacco, secondo Gianluca Di Marzio: «Resta Emerson Palmieri grande obiettivo per la fascia sinistra. Contatti che potrebbero entrare nel vivo la settimana prossima. Col Chelsea si potrebbe riparlare di Olivier Giroud. Come vice di Romelu Lukaku la richiesta di Antonio Conte è di avere un attaccante fisicamente forte: Giroud ha rinnovato, ma l’Inter non l’ha mollato e qualche telefonata agli agenti la sta facendo ancora. Sta girando anche il nome di Mario Mandzukic, che ha rescisso il contratto nelle ultime ore. Un attaccante fisicamente forte, come riserva di Lukaku e alternativa, sicuramente l’Inter lo sta cercando».