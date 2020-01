Di Marzio: “Gabigol, pronta offerta del Flamengo all’Inter! Dimarco-Verona”

Inter attiva anche in uscita sul mercato di gennaio. Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha fatto il punto su Gabigol al Flamengo e Dimarco al Verona

IN USCITA – Ultime notizie di giornata di Gianluca Di Marzio: «Gabigol? C’è accordo tra giocatore e Flamengo sul contratto ma non con l’Inter. La settimana prossima faranno un’offerta di 17 milioni di euro più il 20% per la futura rivendita, vedremo se basterà. Il Verona aspetta Federico Dimarco, che era stato promesso dai nerazzurri in prestito».