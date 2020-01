Di Marzio: “Eriksen OK all’Inter per adesso! Ausilio lavora, Giroud…”

Di Marzio: “Eriksen OK all’Inter per adesso! Ausilio...

Eriksen all’Inter? Ausilio, come noto, è a Londra e sta provando a chiudere sia col Tottenham per il danese sia col Chelsea per Giroud. Così Gianluca Di Marzio, subito tornato sui nerazzurri dopo la notizia data in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport (vedi articolo).

IL GRANDE COLPO – Gianluca Di Marzio parla del doppio grosso nome: «Su Olivier Giroud aggiungo una cosa, che un gol nel cuore dell’Inter l’ha già segnato perché ha dimostrato, anche nelle ultime ore quindi oggi, una grande voglia di venire all’Inter. Questo perché, rinunciando lui a qualcosa sull’accordo pattuito sull’ingaggio, da tre milioni e mezzo a stagione, si ridurrà circa cinquecentomila euro per far sì che i due club trovino l’intesa. Il giocatore ha detto che rinuncia lui quindi adesso, appena Matteo Politano va via, se l’operazione si concluderà come ci si augura, formalizzerà l’arrivo di Giroud. Non sempre i giocatori, soprattutto quando vanno a scadenza, decidono di rinunciare a una parte dell’ingaggio. Su Christian Eriksen oggi Piero Ausilio a Londra ha certificato l’OK ricevuto telefonicamente. Eriksen vuole venire all’Inter, non a giugno ma adesso. Gli intermediari sono al lavoro per limare la richiesta del Tottenham di venti milioni di euro e l’offerta di dieci. L’idea dell’Inter sarebbe chiudere a quindici, bisogna vedere Daniel Levy. Gli intermediari sono al lavoro affinché Eriksen sia dell’Inter in pochi giorni».