Di Marzio: “Eriksen sul mercato? Una difficoltà. Perplessità Inter”

Di Marzio esclude che Eriksen possa lasciare l’Inter. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, ha ribadito i dubbi dei nerazzurri sul danese, spesso lasciato in panchina, ma anche le difficoltà di poterlo cedere.

NON SI MUOVE – Per Gianluca Di Marzio sono poche le possibilità che Christian Eriksen vada via, nonostante l’Inter non sia così contenta di lui: «Le perplessità penso che ci siano ancora. È anche difficile trovare una soluzione sul mercato, qualora dovesse finirci. Non è soltanto il prezzo del cartellino, ma l’ingaggio è molto alto: e per accettare l’Inter ha avuto un contratto da otto milioni di euro. La difficoltà, generale, in giro per l’Europa è trovare uno che lo paghi. Detto ciò credo che l’Inter cercherà di valorizzarlo, dopo aver fatto il precampionato».