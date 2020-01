Di Marzio: “Eriksen-Inter, domani giornata importante. Tottenham…”

Eriksen ha giocato questa sera in Tottenham-Norwich (vedi articolo), che potrebbe essere stata la sua ultima prima di andare all’Inter. Gianluca Di Marzio fornisce le novità sul danese, dopo aver aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport col lancio su Politano e Llorente (vedi articolo).

L’ORA DEL TRASFERIMENTO? – Gianluca Di Marzio non si ferma a Matteo Politano e Fernando Llorente: «Christian Eriksen? Io mi devo ripetere nel dire che è soltanto una questione di tempo e di cifra giusta fra quanto vuole il Tottenham, venti milioni di euro, e quanto offre l’Inter, quindici. Certo, se alla fine Daniel Levy non fa passi indietro deve mettere venti milioni per portarlo a casa. Di sicuro domani può essere una giornata importante, perché l’agente parlerà col Tottenham per trattare la buonuscita. Può essere che anche Eriksen rinunci a qualcosa, poi l’intermediario che sta trattando da giorni arriverà a Milano. Ci sarà questo filo diretto fra Milano e Londra, l’Inter voleva far arrivare il giocatore già questa settimana. Se non sarà così arriverà in tempo per la fine del calciomercato, l’Inter è convinta e fiduciosa che si chiuderà. Se alla fine il Tottenham non scenderà dai venti milioni l’Inter sarà costretta a mettere venti milioni di euro».