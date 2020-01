Di Marzio: “Eriksen-Inter, agente a Milano! Al Tottenham Vecino, Vidal…”

Eriksen all’Inter in cambio di Vecino al Tottenham? Possibile, e nemmeno alternativo a Vidal! Gianluca Di Marzio, dopo la precedente notizia su Giroud (vedi articolo), è subito tornato a parlare dei nerazzurri nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

IL BOTTO – Christian Eriksen non esclude Arturo Vidal per l’Inter, secondo Gianluca Di Marzio: «Non sarebbe giusto dire che sono alternativi. Primo per una questione di ruolo, per una questione di spesa a gennaio sì perché comunque servirebbero venti milioni per Vidal e una ventina per Eriksen. Però potrebbero arrivare assieme, perché se Vidal arrivasse ora Eriksen arriverebbe a giugno. Io ho due novità. Nonostante le smentite l’agente di Eriksen dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Milano, forse già domani. Se dovesse essere confermato vorrebbe dire che incontrerà l’Inter, che vuole intanto cercare l’intesa per giugno e poi vedere i margini per gennaio. L’altra è che Tottenham e Inter stanno parlando, c’è la possibilità di inserire una contropartita tecnica e il nome è Matias Vecino. È un nome del quale stanno parlando Tottenham e Inter, non dico che si farà lo scambio ma dico che si sta parlando. C’è da capire come si può sviluppare questo rapporto, anche forse con Vecino nell’operazione».