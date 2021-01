Di Marzio: “Eriksen? Ancora nessuna offerta per lui! Eder non prima scelta”

Gianluca Di Marzio

L’Inter oggi sfida la Sampdoria a Genova nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Gianluca Di Marzio – ospite negli studi di “Sky Calcio Show”, in onda su “Sky Sport” – fa il punto sulle mosse di mercato del club nerazzurro

SOLUZIONE IMMEDIATA – L’Inter oggi sfida la Sampdoria, senza perdere di vista le possibili mosse di mercato. Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione di Christian Eriksen e l’idea Eder: «Cessione Eriksen? È quello che ai augura l’Inter, anche per permettere al centrocampista di giocare. Il club nerazzurro è disponibile ad accettare anche la soluzione del prestito. Attualmente non sono arrivate formalmente delle richieste per lui, ma siamo anche all’inizio del mercato. Magari aspettano i giorni finali perché ora l’Inter ti chiede il prestito ma l’ingaggio devi pagarlo interamente tu. Negli ultimi giorni di mercato magari cambia qualcosa, ci sono anche queste strategie. Eder è una soluzione pronta all’uso. Non è la prima scelta dell’Inter, se riuscisse a prender giocatori più forti lo farebbe ma essendo un mercato a costo zero, la soluzione Eder è pronta per l’eventualità».