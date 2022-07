Di Marzio: «Dybala-Roma, fiducia in aumento. Si attende il sì». Inter fuori?

Ore importanti per capire il futuro di Dybala. La Roma è in fortissimo pressing sul giocatore, cresce la fiducia. Ne è sicuro Di Marzio. Inter, a questo punto, tagliata del tutto?

FIDUCIA − Dopo l’aggiornamento di qualche minuto fa (vedi articolo), anche Gianluca Di Marzio ha ribadito la pista Dybala-Roma: «Fiducia in aumento per Paulo Dybala. Ora decisive aspettando il sì dell’argentino. La Roma ha offerto tre anni di contratto (a 6M bonus compresi) e spera in una risposta positiva, definitiva e finale, in queste ore». Da capire se l’Inter farà un ultimo rilancio per l’argentino o se lascerà strada libera ai giallorossi.