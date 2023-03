Di Marzio: «Dumfries? No offerte Inter, ha deluso. Ma il Chelsea…»

Dumfries può uscire dall’Inter in estate, ma dovrà necessariamente fare di più per farsi ammirare in Premier League. Paga le ultime prestazioni. Di Marzio racconta dell’interesse del Chelsea

NESSUNA OFFERTA − Gianluca Di Marzio, raggiunto dai colleghi olandesi di Soccer news, ha spiegato la situazione intorno a Dumfries: «Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua prossima destinazione, perché le sue prestazione sono calate ultimamente, sta deludendo. Al momento ci sono semplicemente giocatori più bravi di lui nel suo ruolo. I prossimi mesi saranno molto importanti, deve rialzarsi. Offerte a gennaio? No, nessun club di Premier League, o top club in generale, ha contattato l’Inter. Chelsea? Ad un certo punto hanno contattato il suo agente e non sarei sorpreso se il suo nome fosse ancora nella loro lista, ma ad oggi non c’è assolutamente nulla».