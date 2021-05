Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato dagli studi di Sky Sport 24 edizione pomeridiana. Il giornalista ha dato qualche spunto di mercato per l’Inter in attesa di come andranno a concludersi i discorsi societari. Dimarco sicuro di ritornare in nerazzurro per restare

FASCIA SINISTRA − Gianluca Di Marzio ritiene che l’unica certezza sicura è per adesso il ritorno di Federico Dimarco all’Inter. Questo il suo punto sul possibile mercato dell’Inter: «Con Ivan Perisic e Dimarco la fascia sinistra credo sarebbe a posto. Il ritorno di Dimarco è l’unica certezza. Il resto è tutto da valutare, prima di fare un tipo di nome bisogna capire il futuro della società. La permanenza di Antonio Conte dipende dai giocatori che devono rimanere, come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Prima di capire chi siano i rinforzi, bisogna capire come andranno i discorsi societari».

CENTROCAMPO − Di Marzio ha commentato anche la situazione mezzala con Rodrigo De Paul in stand by, vista la grande crescita di Christian Eriksen. Le sue parole: «A gennaio, Conte voleva De Paul ma il recupero di Eriksen è stato importante per coprire il ruolo di mezzala. Ci vuole adesso un’alternativa al danese. Se le cose rimangono così, il titolare anche per la prossima stagione rimane lui. Stessa cosa Stefano Sensi: se sta bene è un grande giocatore. In centrocampo sono tanti. Arturo Vidal ha un ingaggio pesante e bisogna capire se potranno accomodarlo ad un’altra squadra».