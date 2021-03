Di Marzio: «De Paul all’Inter farebbe la differenza. Udinese chiara»

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Rodrigo De Paul, oggetto del desideri di molte squadre tra cui l’Inter di Antonio Conte

MERCATO – Rodrigo De Paul è oggetto del desiderio di numerose squadre europee fra cui vi è anche l’Inter di Antonio Conte. L’argentino rappresenta la mezzala perfetta per il gioco predicato dal tecnico nerazzurro. Sul futuro del centrocampista dell’Udinese si è espresso Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato: «De Paul? La valutazione è molto alta. L’Udinese è una società forte e che in questi anni è riuscita a trattenerlo, chiede circa 35 milioni per l’argentino, che è diventato un calciatore che sarebbe titolare all’Inter, Milan e Juventus. L’estate prossima potrebbe essere quella giusta per la sua partenza».