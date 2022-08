Di Marzio: «Credo in Acerbi all’Inter. Chalobah? Pone una sua condizione!»

Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Calciomercato l’originale, ha parlato dell’affaire Acerbi-Inter. Oggi incontro in sede con Pastorello (queste le sue parole). Pista Chalobah più complicata

SENSAZIONI − Di Marzio dice la sua sull’affare Acerbi: «Credo in Francesco Acerbi all’Inter, oggi lo ha bloccato. Ha raggiunto un accordo col giocatore e vorrà fare un tentativo per Trevoh Chalobah e il Chelsea. Credo che Chalobah per lasciare Londra vorrà andare a fare il titolare nel nuovo club, difficile che ciò lo possa realizzare all’Inter. Vedremo. La decisione arriverà dopo la partita contro la Lazio di venerdì sera».