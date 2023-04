Di Marzio: «Conte, Serie A non scontata! Altre due possibilità»

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport parla della possibilità di rivedere Antonio Conte in Serie A, dato che piace molto all’Inter. Ma secondo l’esperto di mercato, il tecnico italiano potrebbe andare altrove.

DOPO IL TOTTENHAM – Secondo Gianluca Di Marzio l’opzione “italiana” per Antonio Conte non è poi così scontata così molti dicono: «Conte non ha tutta questa smania di tornare in Serie A a tutti i costi. Mi risulta che prenderebbe seriamente in considerazione una possibile destinazione al Paris Saint-Germain o Atletico Madrid, lo stesso vale per José Mourinho per il PSG».