Di Marzio: «Conte-Inter, ora rapporti sereni. Cessioni? Uno da sacrificare»

Di Marzio commenta la situazione legata a Conte e l’Inter nel corso di “23” su Sky Sport. Il giornalista, che non dà per certa la permanenza del tecnico, ritiene che a oggi non ci siano rotture definitive.

SITUAZIONE IN DIVENIRE – Gianluca Di Marzio prova a capire coa succederà fra Antonio Conte e l’Inter: «C’è molta serenità nei rapporti di questi giorni. I dirigenti stanno cercando di far capire a Conte che vendono un pezzo e lo sostituiscono magari con un giocatore giovane e diverso. Chi l’uomo chiave? Giuseppe Marotta, Piero Ausilio o lo stesso Steven Zhang. Ora siamo al punto di quale degli intoccabili bisogna vendere. I settanta-ottanta milioni di euro con chi? Uno lo devono sacrificare. A quel punto fai la lista e vedi qual è il meno intoccabile degli intoccabili, cercando una soluzione. Se Conte la sposa rimane l’allenatore, altrimenti no. Chi non vuole che venga venduto? Romelu Lukaku, ma anche Nicolò Barella. Qualora con Conte si chiuda l’Inter deve prendere un allenatore, e bravo».