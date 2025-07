Di Marzio conferma: «Calhanoglu resterà all’Inter! Mai chiesto cessione»

Gianluca Di Marzio ha chiarito la situazione di mercato legata ad Hakan Calhanoglu, il quale resterà all’Inter dopo la fumata nera nella trattativa con il Galatasaray. Di seguito le sue parole.

DECISIONE ASSUNTA – Hakan Calhanoglu sarà un giocatore dell’Inter anche nella prossima stagione, con il Galatasaray che non potrà far altro che accettare questa realtà. Tale scelta arriva all’esito di un incontro tra le delegazioni delle due società, nel contesto del quale è emersa un’incompatibilità delle rispettive posizioni in sede di mercato. Ciò è quanto ribadito da Gianluca Di Marzio, il quale si è così espresso a Sky Sport sul punto: «Alla fine Calhanoglu resterà all’Inter. Il calciatore, in realtà, non ha mai chiesto espressamente la cessione. La telenovela finisce oggi, con Hakan pronto alla permanenza in nerazzurro».

