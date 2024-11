Di Marzio: «Buongiorno da 80 milioni». Poi netto sul mercato Inter

Di Marzio ha parlato di Alessandro Buongiorno, in estate acquistato dal Napoli. Poi una pillola di Di Marzio sul mercato Inter.

MIGLIOR COLPO – Intervenuto in un evento ad Arezzo, Gianluca Di Marzio ha risposto alla domanda sul miglior colpo dell’ultimo mercato estivo: «Miglior colpo in assoluto? Non lo so dipende. In relazione al costo, sono quelle situazioni dove scontenti qualcuno e dopo un minuto ti arriva la telefonata, potevi dire il mio o potevi dire l’altro. Dico Buongiorno, perché ha cambiato completamente un reparto, ha cambiato grazie all’inserimento di un giocatore. E’ italiano e può diventare una colonna, lo voleva l’Inter, lo voleva l’Atalanta, non si decideva a partire. I 35 più bonus possono diventare 75-80. Direi lui come miglior colpo». Contro l’Inter, nell’ultimo match di campionato, ha cancellato sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram.

Di Marzio, il mercato Inter e non solo: i movimenti

MERCATO BIG – Poi Di Marzio ha aggiornato sulle possibili mosse invernali delle big di Serie A, netto sul club nerazzurro. Le sue parole sul mercato Inter: «Forse l’Inter è l’unica, che se non arriveranno contrattempi, ha poco da fare perché ha le coppie giuste ogni ruolo. Dragusin soluzione per Napoli e Juventus, ma da capire se il Tottenham possa lasciarlo andare in prestito. Può rappresentare un investimento sicuro».