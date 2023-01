Di Marzio: «Brozovic-Kessié scambio proposto dal Barcellona. Qualcosa c’è!»

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha parlato della proposta di scambio fatta dal Barcellona per quanto riguarda Marcelo Brozovic e Franck Kessié.

PROPOSTA DI SCAMBIO – Marcelo Brozovic via dall’Inter? L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky ha parlato di queste voci che arrivano soprattutto dalla Spagna riguardo un possibile scambio con il Barcellona: «Kessié-Brozovic è un’idea di scambio partita dal Barcellona che non scalda particolarmente l’Inter, però qualcosa c’è perché i due club ne hanno parlato attraverso gli intermediari. Al momento non c’è niente, però dal calciomercato ci si può aspettare di tutto».