Di Marzio: «Bremer non legato a Skriniar! Manca però un accordo»

Bremer da gennaio ha un accordo con l’Inter, manca però quello con il Torino. Gianluca Di Marzio svela ulteriori dettagli riguardo l’affare.

IN DIFESA – Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha aggiornato riguardo l’interesse dei nerazzurri per il difensore brasiliano, sottolineando un aspetto: «Gleison Bremer ha un accordo con l’Inter da gennaio, ma manca ancora l’accordo tra i nerazzurri e il Torino. Settimana prossima ci saranno nuovi aggiornamenti. L’acquisto del difensore non è legato all’uscita di Milan Skriniar, potrebbe essere preso a prescindere».