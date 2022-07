Di Marzio: «Bremer, Inter ha pallino in mano. Ma deve chiudere in fretta»

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino dell’Inter.

SITUAZIONE – Queste le parole all’interno del podcast Buongiorno Calciomercato da parte di Gianluca Di Marzio sul futuro di Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino dell’Inter. «Lunedì dopo pranzo, intorno alle 14, è fissato l’appuntamento. Il match point per l’Inter. Inter, Torino e gli agenti di Bremer si incontreranno per cercare di definire l’accordo. L’Inter ha il pallino in mano: 35 milioni più bonus e Casadei (da stabilire la formula). Il giovane interista dunque in procinto di passare al Toro con una ricompra però a favore dell’Inter. Quindi l’Inter ha tutto per poter chiudere l’operazione e deve chiaramente farlo in fretta e farlo lunedì per evitare possibili inserimenti da parte della Juventus in caso di cessione di de Ligt».