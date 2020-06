Di Marzio lancia la bomba: “Hakimi, sì all’Inter! Ora trattativa”

Di Marzio dà una notizia che ha del clamoroso: Hakimi ha detto sì all’Inter, dopo le notizie di stamattina (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport, attraverso il suo account ufficiale Twitter, annuncia come può iniziare la trattativa con il Real Madrid per il laterale classe ’98.



PRIMO PASSO – Gianluca Di Marzio dà il segnale dell’avvio di una vera e propria trattativa: “L’Inter su Achraf Hakimi, confermate le indiscrezioni spagnole. C’è il sì del giocatore, si tratta con il Real Madrid. L’operazione è in chiusura! Accordi ai dettagli tra i club, titolo definitivo per circa quaranta milioni”. Da ricordare che Hakimi era in prestito biennale al Borussia Dortmund, che scade nei prossimi giorni (la fine della Bundesliga finisce domani).