Di Marzio: «L’Atalanta all’Inter, ci date Pio Esposito? Risposta secca!»

Gianluca Di Marzio ha rivelato un piccolo retroscena dopo la formalizzazione dell’offerta che l’Inter ha recapito all’Atalanta per Ademola Lookman. La Dea ha chiesto Pio Esposito.

LA RISPOSTA – Atalanta e Inter al lavoro per quanto riguarda Lookman. L’attaccante nigeriano può accendere il mercato della Serie A, con la Beneamata disposta ad acquistarlo sborsando 40 milioni di euro. Secondo Gianluca Di Marzio, in collegamento da Reggio Calabria, per Sky Sport, la Dea avrebbe chiesto ai nerazzurri di Milano Francesco Pio Esposito in cambio. La risposta dell’Inter è stata secca e tempestiva: “assolutamente no”. Pio Esposito infatti è destinato a rimanere all’Inter e farà parte del parco attaccanti della squadra vicecampione d’Europa e d’Italia, insieme a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Yoan-Ange Bonny. In realtà potrebbe far parte di questo pacchetto pure Lookman. La dirigenza interista e tutti i tifosi della Beneamata lo sperano parecchio. Infatti, se l’Inter dovesse acquistare il nigeriano allora avrebbe davvero un attacco supersonico, tra i migliori dell’intero campionato. A proposito di Lookman, secondo le ultime informazioni ricavate, il giocatore vuole solo la Beneamata e oggi è stato trovato l’accordo totale sull’ingaggio. Adesso serve trovare l’incastro giusto con l’Atalanta. A proposito di Ademola, anche Piero Ausilio ha parlato in serata dell’eventuale arrivo del giocatore classe 1997 (vedi articolo).