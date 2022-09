Di Marzio: «Acerbi all’Inter, pressione Inzaghi! Ecco come si è chiusa»

È Inzaghi il principale sostenitore del passaggio di Acerbi all’Inter, ufficializzato a mezz’ora dalla fine della sessione estiva (vedi articolo). Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega come si è arrivati al nuovo cambio di rotta dopo lo stop di qualche giorno fa.

L’ULTIMO INNESTO – Francesco Acerbi ha completato la rosa dell’Inter per la prima parte di stagione. Gianluca Di Marzio parla di come è arrivato l’accordo: «Cosa ha pesato? Credo la pressione avuta da parte di Simone Inzaghi. Pressione anche legittima, per una questione proprio numerica: per avere un’alternanza nel reparto arretrato, in un ruolo molto importante. Alla fine ieri sera Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, facendo le veci di Inzaghi, hanno spinto affinché Steven Zhang desse l’OK. L’ha dato all’ora di pranzo».