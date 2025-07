Di Maggio dall’Inter U23 alla Serie B: ecco dove giocherà – Sky

Luca Di Maggio si prepara a fare un interessante salto di categoria, passando dall’Inter U23 di Stefano Vecchi ad una neopromossa in Serie B.

NUOVA ESPERIENZA – Il centrocampista Luca Di Maggio trova squadra in Serie B. Come riferisce l’esperto di calciomercato per Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il ragazzo tra mercoledì e giovedì diventerà un nuovo giocatore del Padova. La squadra veneta ha ottenuto la promozione in cadetteria alcuni mesi fa e nella prossima stagione giocherà appunto nella seconda serie del calcio italiano. Nella scorsa stagione, il centrocampista classe 2005 ha militato in prestito tra le fila del Perugia, collezionando tre gol e due assist in 23 partite complessive. Ora l’esperienza al Padova.

Di Maggio come De Pieri: entrambi sulle orme di Esposito. L’Inter osserva

SULLE ORME DI PIO – Di Maggio si trasferirà in prestito al Padova. L’Inter continua dunque a far giocare i suoi giovani talenti in Serie B. In cadetteria, infatti, la Beneamata ha già ceduto in prestito Giacomo De Pieri, che militerà nella Juve Stabia. Entrambi cercheranno di ripetere le orme di Francesco Pio Esposito, che dopo un super anno allo Spezia, concluso con 19 gol stagionali, si è guadagnato la fiducia dell’Inter di Cristian Chivu, rimanendo quest’anno in Prima Squadra.