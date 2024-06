Di Lorenzo, l’Inter scappa via: ribadita la sua volontà – TS

Di Lorenzo può ormai essere depennato dagli obiettivi dell’Inter per il calciomercato estivo. Il capitano (ormai ex…) del Napoli ha ribadito quale sia la sua volontà ai partenopei: Tuttosport la rimarca.

SE NE VA – Giovanni Di Lorenzo non vuole più giocare nel Napoli. Il capitano ormai uscente degli azzurri ha deciso che il suo ciclo è finito e che vuole cambiare aria. Antonio Conte ha provato a fargli cambiare idea e otto giorni fa ha visto in un albergo l’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha poi incontrato il suo assistito sabato, dopo Italia-Albania degli Europei a Dortmund, per aggiornarlo sulla posizione.

Di Lorenzo non va all’Inter: già scelto il prossimo club

VOLONTÀ CHIARA – La decisione del giocatore è chiara: vuole solo la Juventus. È la certezza di Tuttosport, che non indica altre squadre per il laterale destro. Niente più opzione Inter quindi, che nelle scorse settimane era emersa con forza in questi discorsi. Anche perché intanto è aumentata la possibilità che rimanga Denzel Dumfries. La trattativa entrerà nel vivo fra una ventina di giorni, con base di partenza che si aggira tra quindici e venti milioni. Con la volontà di Di Lorenzo che rischia di essere determinante per chiudere con la Juventus.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira