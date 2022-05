Di Gregorio titolare e il Monza vince col Brescia. In campo un altro dell’Inter

Di Gregorio difende ancora i pali del Monza e vince 1-2 contro il Brescia nella prima sfida play-off per la Serie A. Finale più vicina, ma resta da giocare la partita di ritorno. Un altro giocatore in prestito dall’Inter in campo per settantadue minuti.

PLAYOFF SERIE B – Il Monza vince 1-2 e si aggiudica la semifinale di andata playoff di Serie B contro il Brescia. Nel primo tempo sblocca il risultato il Brescia con Moreo dopo appena sette minuti, ma il Monza ribalta il risultato con una doppietta di Gytkjaer (un gol per tempo, il secondo su rigore). Rondinelle in ansia per il doppio infortunio di Huard e soprattutto Sabelli, portato in ospedale dopo una ginocchiata alla schiena. Michele Di Gregorio, portiere in prestito dall’Inter, titolare per novanta minuti con la maglia dei brianzoli. Chance da titolare anche per un altro giovane in prestito dai nerazzurri: Lorenzo Pirola, che ritrova la maglia da titolare e una grande chance sfruttata al meglio (in campo 72′).